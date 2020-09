Flavia Godinho Mafra, una giovane mamma di 24 anni in attesa di una bambina, è stata orribilmente uccisa da una ex compagna di scuola in Brasile.

Giovane mamma attirata in trappola ed uccisa in Brasile. La figlia le è stata strappata dal grembo da una ex compagna di scuola. La piccola fortunatamente sta bene perché portata in ospedale dall’aggressore. Il tremendo episodio ha avuto luogo a Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile.

Il corpo senza vita di Flavia Godinho Mafra di appena 24 anni è stato trovato in un deposito dalla madre e dal marito. Sul caso sta indagando la polizia allo scopo di ricostruire l’intera vicenda.





Mamma uccisa in Brasile: le indagini

Stando alle prime informazioni la giovane mamma uccisa era stata invitata dall’ex compagna di scuola ad un “baby shower”. Si tratta di una festa che viene organizzata per celebrare l’imminente nascita di un bambino. La 24enne sarebbe così stata attirata in trappola. L’ex compagna avrebbe ucciso Flavia Godinho Mafra con un mattone e con un taglio all’addome che le ha aperto il ventre.

La piccola in buone condizioni

Il feto della bambina le è quindi stato strappato dalla donna.

Subito dopo il ritrovamento del corpo della giovane mamma uccisa non c’erano tracce della piccola. Solo con l’avvio delle ricerche la bimba è stata ritrovata on buone condizioni all’ospedale di Florianopolis. A portarla al nosocomio sarebbe stata proprio l’assassina della madre ed il compagno. La donna è stata arrestata: era ossessionata dai bambini dopo aver subito un aborto spontaneo all’inizio di quest’anno.

Giustizia per la 24enne brasiliana

Flavia Godinho Mafra era sposata da poco. Esperta di pedagogia, adesso lavorava come supplente a scuola. Il suo corpo, dopo una cerimonia funebre, è stato sepolto nel cimitero di Canelinha. In Brasile adesso stanno nascendo dei movimenti di protesta per chiedere giustizia per la 24enne.