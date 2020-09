A distanza di pochi giorni dalla riapertura delle scuole in Francia, un bambino è risultato positivo al Coronavirus. Chiuse due classi.

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole in Francia, due classi sono state già chiuse. Il motivo è la positività di un bambino al Coronavirus, studente nella scuola elementare al sedicesimo arrondissement di Parigi. Il risultato è stata la chiusura della sua classe con il relativo isolamento dei suoi compagni.

Anche la classe del fratellino, frequentante la scuola materna dello stesso istituto è stato messo in quarantena in via preventiva. La Francia sta attraversando un periodo molto difficile da questo punto di vista. Nei giorni scorsi erano stati individuati dei casi positivi nella regione Rhone-Alpes non molto lontano da Lione. Anche in questo caso due scuole sono state chiuse.



In Francia bambino positivo al Coronavirus

Non è la prima scuola in Francia a dover fare i conti con il Coronavirus in questi giorni.

Anche nella regione Rhone-Alpes, non molto distante da Lione già due scuole sono state chiuse in quanto sono stati riscontrati dei casi positivi al Coronavirus. Un problema non certo che passa inosservato visto che solo nell’ultima settimana di agosto nel giro di 24 ore erano stati rilevati ben 22 contagi con un aumento di 2000 persone infettate dal Coronavirus e un aumento significativo in terapia intensiva registrando quota +16.