Chiuse 22 scuole in Francia per contagi covid, un totale di 120-130 classi.

La Francia è alle prese con una pesante seconda ondata di covid. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 7mila nuovi casi di Coronavirus e il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha deciso di chiudere alcune scuole ad appena pochi giorni dalla ripresa scolastica.

Secondo quanto riferito dal rappresentante dell’esecutivo in un’intervista a Europe 1, lo stop riguarda al momento 22 istituti, per un totale di 120-130 classi.

Covid, in Francia chiuse 22 scuole

“Se si registrano più di tre casi di Covid, è obbligatoria la chiusura della struttura scolastica”, ha ricordato il ministro per il quale comunque l’attuale ripresa delle lezioni “faccia a faccia” si sta svolgendo “abbastanza bene”.

“Malgrado i timori l’intera popolazione scolastica è tornata sui banchi e ciò mi soddisfa molto”, ha detto Blanquer. Alla domanda su un eventuale aiuto di Stato ai genitori dei bambini costretti a rinunciare ad ore di lavoro in caso di una chiusura prolungata dei plessi scolastici, il ministro ha affermato che in tale eventualità verrà messo in atto un protocollo d’assistenza. “Uno dei miei obiettivi è proprio quello di evitare che le famiglie siano destabilizzate nella loro vita quotidiana” ha concluso Blanqueur.





La situazione dunque si è aggravata rispetto ai piani, ma al momento sembra ancora non imporre un nuovo stop a tutte le scuole d’oltralpe. L’Italia, intanto, osserva e cerca di approfittare del caso francese per poter rafforzare il proprio piano di ripartenza delle scuole che, con alcuni differenze in date regioni, riprenderanno a riempirsi di studenti dal prossimo 14 settembre.