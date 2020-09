Regno Unito: un negoziante si sbaglia e restituisce al cliente 100.000 euro.

Situazione bizzarra quella successa in Regno Unito. A Manchester, una donna, si era recata in un negozio per restituire un articolo dal valore di 9 sterline, corrispondenti a circa 10 euro. Ed è proprio in questa occasione che per la donna la vita cambia.

Il negoziante, infatti, a causa di un suo errore, invece di ritornarle 9 sterline, fa un rimborso pari a 90.000 sterline, corrispondenti a 100.000 euro circa. La fortunata è Comfort Konadu, di cinquanta due anni. Ovviamente, la protagonista di questa bizzarra situazione ha sfruttato a dovere il denaro guadagnato, trasferendo subito 57mila delle 90mila sterline su altri conti, compresi quelli dei suoi familiari. Una mossa, questa, però, che non è passata inosservata alle autorità di polizia.

La donna, infatti, è stata condannata a ben 15 mesi di carcere.





La donna è stata condannata

Guardando la vicenda da un punto di vista legale, visto che si è trattato di errore umano, l’ente di beneficenza sarà responsabile della perdita delle 57mila sterline: per l’errore due dipendenti sono stati prima sospesi e poi licenziati.

Adesso la donna, condannata inizialmente a 15 mesi, dovrà restituire altre 31 mila sterline alla società che gestisce il negozio sito a Manchester. La 52enne, originaria del Ghana, in un primo momento aveva negato di aver capito di essere stata “vittima” di un errore e ha dichiarato che, secondo lei, quell’ingente trasferimento di denaro fosse pienamente legittimo. Peccato, però, che, sin da subito, le autorità giudiziarie inglesi, non hanno creduto alla sua versione dei fatti.

Il particolare avvenimento si è verificato l’11 ottobre del 2019.