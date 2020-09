La Svezia dimostra pochi casi di Covid, merito di una strategia che si è rivelata davvero vincente, adottata dal Governo per gestire la pandemia.

Pochi casi di Coronavirus in Svezia, la strategia del Governo si è rivelata vincente nella gestione dell’emergenza sanitaria. A differenza di altri Paesi scandinavi e dell’Europa stessa, Stoccolma non ha imposto un lockdown totale ma fatto leva sulla responsabilità dei cittadini.

Coronavirus, in Svezia pochi casi

La richiesta del Governo è stata semplice: rispettare le norme anti contagio per non dover provvedere con misure più drastiche. Visto quanto accaduto in Italia, sembra che i cittadini svedesi abbiano quindi preferito rispettare le norme piuttosto che incorrere in una quarantena obbligata.

In un primo momento, in Svezia si è registrato un record per tasso di mortalità legata al Coronavirus, superiore a Danimarca e Norvegia, ora però i risultati si vedono eccome. Nel Paese non sta avvenendo alcuna ripresa dei contagi, al contrario del resto dell’Europa, qui la sicurezza la fa da padrona. “La nostra politica può aver tardato a portare risultati ma alla fine sono arrivati e sono più stabili”, ha dichiarato Anders Tegnell, epidemiologo della task force governativa.





Diminuiscono anche i morti

Durante la scorsa settimana, in Svezia ci sono stati 12 casi di Covid per 1 milione di abitanti, in Danimarca 18 e in Norvegia 14. I decessi sono diminuiti notevolmente, sino ad arrivare a solo 1 o 3 persone ogni giorno, quando nel picco superavano i 100.

Karin Tegmark Wisell dell’Agenzia di Sanità pubblica svedese (PHAS), ha dichiarato che attualmente non ci sono più asintomatici, in base ai risultati di 2.500 test su cittadini presi in modo totalmente casuale.