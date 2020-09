In Germania la casa d’appuntamenti più grande d’Europa ha chiuso i battenti a causa del lockdown dichiarando bancarotta. Ospitava fino a 120 squillo.

Secondo quanto dichiarato dal direttore della casa d’appuntamenti Armin Lobscheid, dietro al fallimento della struttura c’è anche il mancato aiuto da parte delle banche, oltre che una gestione del distanziamento sociale che non dava certezze in una riapertura della struttura: “Non possiamo pianificare in questo modo. Avremmo potuto evitare il fallimento con l’aiuto delle banche, se ci fosse stato promesso che le cose sarebbero ricominciate all’inizio del prossimo anno”