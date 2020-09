Francia, accoltellamento alla Gare du Nord: la vittima è grave

Verso le ore 17 un uomo è stato colpito da una persona armata di coltello alla stazione di Parigi. L’aggressore è in fuga, mentre la vittima è in gravi condizioni

Verso le ore 17 un uomo è stato accoltellato a Parigi alla Gare du Nord, la principale stazione ferroviaria della città. È stato trasportato all’ospedale e secondo quanto riportato da Le Parisien verserebbe in gravi condizioni. L’aggressore è in fuga ed è scattata una caccia all’uomo per rintracciarlo: l’uomo, armato di coltello, si è avvicinato al passante ferendolo alla gola e facendolo stramazzare a terra.

Le immagini e i video diffusi sui social mostrano il sangue a terra e diversi agenti della polizia intorno alla vittima, prontamente soccorsa e trasportata in osperdale. L’annuncio dell’aggressione è stato dato dalla prefettura di Parigi. La persona colpita avrebbe una trentina di anni, le ragioni dell’attacco non sono al momento note.



Francia, accoltellamento alla Gare du Nord

Momenti di paura nel pomeriggio del 6 settembre alla Gare du Nord di Parigi. Un uomo si trovava seduto su una panchina, quando è stato colpito da un aggressore armato di coltello. L’uomo è stato pugnalato al di sotto della gola. Gravemente ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. L’aggressore invece è fuggito. Alcuni media francesi hanno riportato che un individuo è stato fermato all’interno di un treno, ma non si sarebbe trattato dell’aggressore.

Le cause dell’aggressione sono ancora sconosciute. La polizia giudiziaria parigina ha avviato le indagini ed è sulle tracce dell’aggressore. Il ministro dell’interno a questo proposito ha assicurato la polizia è stata mobilitata. “Seguo da vicino la situazione”, ha assicurato.