Prova a scacciare una mosca, ma fa esplodere la sua casa: l'assurdo vicenda di un anziano francese.

Un anziano signore francese di 82 anni si è reso, suo malgrado, protagonista di una vicenda al limite tra il drammatico e il grottesco. Come rivelato dal quotidiano Sud Ouest, l’uomo, nel maldestro tentativo di scacciare una mosca che lo disturbava, ha fatto esplodere la sua casa.

Nel dettaglio sembra che l’insetto sia entrato nell’abitazione dell’anziano a Parcoul-Chenaud, una cittadina della regione della Dordogna, nel Sudovest del Paese, mentre quest’ultimo stava cenando. Il continuo ronzio avrebbe spinto l’uomo a provare a mandar via la mosca prima con uno strofinaccio, ma, non riuscendoci, ha proseguito la “caccia” con una racchetta elettrica antizanzara. Per sfortuna dell’82enne, la bombola del gas nella sua cucina aveva un perdita che, unita alle scintille elettriche della racchetta, ha generato un potente esplosione che ha distrutto la cucina e parte del tetto.

Vuole scacciare la mosca, esplode la casa

L’anziano signore è riuscito a salvarsi per miracolo dall’esplosione, riportando solo una bruciatura alla mano adeguatamente trattata all’ospedale di Libourne. Ulteriori esami hanno scongiurato conseguenze più gravi e riscontrato, semmai, solo un grande e comprensibile spavento.

Dopo la disavventura, l’uomo si è rifugiato in un vicino camping in attesa della riparazione della casa, che richiederà comunque qualche settimana e che verrà seguita dai suoi familiari, che si sono detti increduli per quello che è accaduto all’ottantaduenne. La vicenda poteva decisamente concludersi in altro modo, ma per fortuna non è stato così.