Faida tra famiglie in India, bambina di 3 anni violenta e uccisa

Bambina violenta e uccisa in India, alla base una vecchia faida tra famiglie.

Tragedia in India, dove un bambina di soli 3 anni è stata ripetutamente violentata e uccisa per una feroce faida tra famiglie rivali. Una storia di una brutalità inaudita che era cominciata nella giornata di mercoledì 2 settembre quando la bimba era scomparsa da casa sua.

Vani sono stati i tentativi di ritrovarla viva. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita vicino la sua abitazione natale. L’episodio è avvenuto nel distretto di Lakhimpur Kher, nell’Uttar Pradesh, ed è il terzo di questo tipo negli ultimi 20 giorni.

Le indagini condotte dalla polizia indiana, che si è avvalsa di ben 4 squadre per scovare i responsabili, hanno portato all’arresto di un uomo.

Si tratta di una vecchia conoscenza del padre della vittima che, in stato di shock, avrebbe affermato che tra lui e il presunto assassino della figlia erano ancora in essere antiche questioni legate alla rivalità tra le loro famiglie.





Come già accennato in precedenza, nei giorni scorsi ci sono stati altri episodi simili, sempre in India.

L’ultimo, in ordine di tempo, era stato quello di una diciassettenne trovata morta e il cui corpo mutilato era stato scoperto vicino a uno stagno prosciugato a soli 200 metri dal suo villaggio. La giovane era uscita di casa per andare a richiedere la borsa di studio. Si presume che sia stata anche violentata, ma i risultati dell’autopsia non sono stati ancora resi noti. E ancora, sempre nel distretto di Lakhimpur Kher, una ragazzina di 13 anni è stata trovata morta in un campo di canna da zucchero.

Sul suo cadavere sono stati rilevati segni di violenza sessuale e strangolamento. Il capo del Congresso, Ajay Kumar Lalu, si è così espresso sul tema “Dopo così tanti gravi fatti il nostro Primo Ministro non ha trovato i responsabili. Un sistema morente e un Primo Ministro impotente”.