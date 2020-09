Una donna positiva al Coronavirus è stata arrestata su una spiaggia dei Paesi Baschi perché sorpresa a fare surf.

Sarebbe dovuta restare in quarantena una donna residente nei Paesi Baschi in Spagna che era risultata positiva al Coronavirus. Invece è stata sorpresa a fare surf nella spiaggia di Zurriola nella città di San Sebastiàn. Sorpresa da un privato cittadino che aveva segnalato la vicenda alle autorità, la donna è stata arrestata dagli agenti della Polizia Autonoma Basca.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la donna sarebbe stata segnalata dai suoi colleghi con cui aveva lavorato durante l’estate che sapevano dello stato positivo della donna.





Arrestata in Spagna donna positiva al Coronavirus

All’arrivo della polizia è stato chiesto alla donna di uscire dall’acqua. La donna si è però rifiutata ed ha continuato a restare in acqua per diversi minuti.

Quando è uscita dall’acqua, ha continuato a porre resistenza ai pubblici ufficiali mantenendo un atteggiamento restio come di sfida. Gli uomini della Polizia Autonoma Basca non hanno così potuto fare altro che metterla in manette ed arrestarla.