Arrestato in Pakistan l'omicida di Marwa, la bimba di 5 anni violentata e uccisa. Secondo gli inquirenti sarebbe un vicino della famiglia della vittima.

Ha ​violentato e ucciso Marwa, una bambina cristiana di 5 anni per poi bruciarne il corpo in una discarica a Karachi, in Pakistan. Ora il mostro non è più a piede libero. È quanto riportato dalla polizia pachistana, che ha comunicato di avere arrestato in data 9 settembre 2020 a Karachi l’omicida di Marwa.

A sequestrare, violentare e poi uccidere la piccola di 5 anni sarebbe, secondo gli inquirenti, un vicino della famiglia della vittima.