L'Oms mette in guardia la popolazione mondiale: il vaccino anti coronavirus per tutti non arriverà prima del 2022.

Tramite uno dei suoi ricercatori leader, l’Oms ha annunciato che per fare in modo che tutti abbiano ricevuto il vaccino anti coronavirus si dovrà aspettare fino al 2022. Le ricerche e le analisi richiedono tempo e, nonostante il periodo emergenziale, è necessario agire con cautela senza compromessi o scorciatoie.

Coronavirus, Oms: “Vaccino non prima del 2022”

La dottoressa Soumya Swaminathan ha affermato che non si tratta di “una formula magica che arriverà a gennaio e risolverà i problemi del mondo“. Al contrario ci vorrà molto tempo e secondo lei l’immunità di gregge con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata che permetta di interrompere la trasmissione non sarà possibile realizzarla prima del 2022. Fino ad allora, ha incalzato, le popolazioni devono essere disciplinate.

Le strade per sviluppare e testare un vaccino è infatti necessario seguire precise regole e “solo perché parliamo di velocità e distribuzione, non vuol dire che dobbiamo fare compromessi o prendere scorciatoie“. Per i farmaci da somministrare alle persone bisogna testare la sicurezza prima di tutto, ha ribadito. Proprio per questo l’azienda AstraZeneca ha sospeso temporaneamente i test clinici sul vaccino di Oxford dopo la reazione avversa manifestata da un volontario britannico a cui era stato somministrato.

Intanto il ministro della Salute italiano ha assicurato che l’Italia continuerà a investire in prima linea nella ricerca del vaccino al fine di garantire al più presto soluzioni efficaci nella massima sicurezza. “Dentro questo quadro, con la Commissione Europea, stiamo investendo sui principali candidati in sperimentazione con i massimi standard di sicurezza ed efficacia“, ha dichiarato.