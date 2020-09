In California il coronavirus poteva già esserci nel 2019. A dirlo uno studio dell'Università. Dati sospetti tra febbraio e dicembre 2019.

Il coronavirus negli Usa potrebbe esserci dal 2019. A suggerirlo è uno studio della Università della California, a Los Angeles e pubblicato dal Journal of Medical Internet Resarch. Casi strani presenti nel 2019 negli ospedali. Intanto continuano a salire i contagi in America ed in Messico.

Coronavirus presente dal 2019 negli Usa

Secondo uno studio dell’University of California il coronavirus in America sarebbe presente dal dicembre 2019. Per i dati medici, raccolti e pubblicati sul Journal Of Medical Internet Resarch, gli ambulatori, ospedali e pronto soccorso della California hanno subito un aumento insolito dei pazienti che si sono rivolti alla sanità con una strana tosse e febbre. Si tratta del +50% rispetto al periodo che precede il trimestre, dicembre 2019-febbraio 2020, dei 5 anni precedenti.

Il parere degli esperti

Secondo gli esperti l’aumento registrato potrebbe essere collegato ai casi di covid, anche già prima dei dati ufficiali. Lo stesso studio ha dimostrato anche che se venissero analizzati i dati clinici elettronici in tempo reale si potrebbero anticipare focolai epidemici. In questo modo si preverrebbero moltissimi positivi.



Il covid in America

I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato i 6,3 milioni. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, gli Usa registrano 6.300.606 contagi, inclusi 189.206 decessi. Dall’inizio della pandemia sono guarite 2.333.551 persone. Il Messico, invece, ha registrato altri 3.486, salendo a quota 637.509 casi con 67.781 morti.