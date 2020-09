Il presidente degli USA Donald Trump fatto una rivelazione a Bob Woodward per il libro “Rage”. Sarebbe stata costruita un’arma segreta.

Lo ha dichiarato Donald Trump durante i colloqui per il libro “Rage” con Bob Woodward. Sarebbe stata costruita un’arma segreta, un sistema nucleare del quale nessuno ha mai sentito parlare prima d’ora. “Quello che abbiamo è incredibile”, ha annunciato il presidente degli USA Donald Trump.

Un annuncio il suo che ha fatto scatenare tantissime interpretazioni su quale possa essere questo famigerato sistema nucleare del quale nessuno aveva mai sentito parlare. Ad ogni modo il giornalista statunitense Bob Woodward, ha avuto al riguardo delle conferme da delle sue fonti.



Donald Trump, la misteriosa arma segreta

“Ho costruito un sistema nucleare… un’arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si è mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c’è nessuno… quello che abbiamo è incredibile”. Questo è ciò che ha dichiarato il presidente degli USA Donald Trump durante la conversazione con Bob Woodward in occasione della stesura del libro “Rage”.

Si tratta di una notizia la sua che ha fatto scatenare tante ipotesi.

In particolare sul blog “The War Zone” Joseph Trevithick e Tyler Rogoway hanno ipotizzato alcune armi che potrebbero essere il sistema nucleare di cui Trump ha parlato. Potrebbe essere ad esempio l’ordigno nucleare B61-12, il bombardiere con caratteristiche Stealth B-21 Raider o ancora la testata W-93 che dovrebbe dotare il missile di tipo intercontinentale Trident D5.

Tantissime sono le ipotesi anche se quale sia questo sistema nucleare ancora non ci è dato saperlo.

Le provocazioni di Donald Trump

Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si vanti di quanto sia possente l’apparato militare statunitense. Un esempio è stato il botta e risposta tra Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un. Celebre è infatti la frase “Il mio bottone nucleare è più grande del tuo”, una frase che aveva messo in apprensione almeno mezzo mondo.