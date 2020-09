Per il virologo Fauci ci sarebbe bisogno di un nuovo lockdown in America. "Troppi contagi: sarà un inverno difficile".

Il famoso immunologo Anthony Fauci rilancia per il coronavirus un nuovo lockdown negli Usa. Secondo il volto più noto della task-force contro il covid-19 c’è bisogno di chiudere gli Stati Uniti.



Coronavirus, Fauci per un nuovo lockdown

Anthony Fauci, immunologo famoso in prima linea nella task force contro il coronavirus rilancia un nuovo lockdown. Secondo l’esperto in America ci sarebbe bisogno di una chiusura per cercare di fermare i contagi.

“Dobbiamo isolarci e superare questo autunno e inverno perché non sarà facile – ha spiegato Fauci -. Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è meglio di quello che vedevamo in agosto, ma è ancora troppo alto”.

Per il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive bisogna “riportare la curva dei contagi ad un livello molto più basso” e per fare questo c’è solo un modo: chiudere tutto.

Le sue parole “stridono” rispetto alle dichiarazioni del presidente Donald Trump che ha annunciato la svolta per l’America sulla pandemia ed ha escluso un altro lockdown.

“Ci sono alcuni stati che stanno effettivamente andando bene, dove i numeri dei casi stanno scendendo”, ha spiegato Fauci ma resta preoccupante la situazione in alcuni Stati.

In Montana, Michigan, Minnesota e Dakota i numeri dei positivi sono in aumento.





Fauci ed i vaccini

Il virologo Fauci si è anche congratulato con la Russia per lo sviluppo del vaccino.

Spero davvero che abbiano un vaccino che funzioni”, ha detto Fauci. “Abbiamo bisogno di quanti più vaccini possibile”.