La California brucia e mai prima d’ora aveva dovuto affrontare un incendio delle dimensioni del rogo che sta distruggendo il territorio federale a Nord di Sacramento. E la situazione non è migliore in Oregon, sulla costa occidentale a Nord della California, dove mezzo milione di persone hanno dovuto lasciare le proprie case.

Si tratta del 10 per cento della popolazione totale e il numero continua ad aumentare. Sale inoltre ad almeno 10 il bilancio dei morti, stando a quanto riferiscono le autorità americane, parlando anche di 16 dispersi. In Oregon intanto 500.000 persone sono state evacuate per le fiamme.

L’incendio viene chiamato August Complex Fire ed è una combinazione di 37 incendi innescati da un fulmine nella foresta nazionale di Mendocino il 17 agosto.

Il Dipartimento californiano per la protezione da incendi e selvicoltura, o Cal Fire, ha inserito questo enorme banco di fuoco in cima alla lista dei più grandi incendi mai divampati nello Stato. Solo quest’anno, nella stessa lista, si trovano 6 tra i 20 più grandi incendi del 2020.

The 2020 fire season has been record-breaking, in not only the total amount of acres burned at just over 3 million, but also 6 of the top 20 largest wildfires in California history have occurred this year. pic.twitter.com/CmmhH5wTVX

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 10, 2020