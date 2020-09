In Francia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.561 nuovi casi.

La Francia in questi giorni continua a vivere attimi di tensione. Nella giornata del 12 settembre il numero di contagi da Coronavirus ha toccato quota 10.561. Un record se si pensa che solo qualche giorno fa si era arrivati a 8577 nuovi contagi, mentre nella giornata di venerdì 11 settembre il numero di nuovi casi era di 9843.

Un aumento a dir poco significativo che rispecchia un aumento generale di contagi che sta avvenendo un po’ in tutta Europa e nel mondo. Nel frattempo il ministro della sanità francese ha dichiarato che il tasso di positività dei contagi in Francia si aggira stabile al 5,4%, un dato che in ogni caso non è da trascurare.



Coronavirus, nuovi contagi in Francia

Il trend dell’aumento di contagi da Coronavirus in Francia non accenna a fermarsi. Nelle ultime 24 ore infatti il numero delle persone contagiate dal Coronavirus, ha superato i 10.000 nuovi casi contro i 9843 del giorno precedente, un dato di certo non indifferente che invita a non farci abbassare la guardia.

Nella giornata di venerdì 11 settembre il premier francese Jean Castex aveva presentato a Parigi le nuove disposizioni per la lotta al Coronavirus.

Ha precisato infatti che ben 42 dipartimenti sono attualmente in zona rossa. “Questa classifica non comporta conseguenze automatiche ma permette al prefetto in coordinamento con le autorità sanitarie e i rappresentanti locali di adottare misure supplementari di riduzione dei rischi, in particolare sull’uso della mascherina, gli assembramenti negli spazi pubblici, i grandi eventi o gli orari di apertura di alcuni negozi” . Il capo del governo aveva anche sollecitato ai prefetti “nuove misure complementari” da trasmettere entro il lunedì.

Questo per evitare il più possibile il “lockdown generalizzato”, ha precisato Castex.