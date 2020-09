Era stato adottato come il saluto dell'era Covid, ora l'Oms lo ha bandito. Il motivo? Ridurrebbe la distanza infrapersonale.

No al saluto con il gomito per scongiurare il Covid-19: lo ha l’Oms. Secondo gli esperti, questa forma di saluto, nata per evitare di stringersi la mano o toccarsi e, quindi, diffondere il contagio, non consentirebbe di mantenere il distanziamento sociale raccomandato.

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020

Covid, l'Oms: "No al saluto con il gomito"

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata chiara. In un tweet pubblicato di recente, il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato chiaro: salutarsi con il gomito non scongiura la possibilità di contagiarsi, anzi.

Secondo quanto affermano alcuni esperti, toccarsi con una parte del braccio porta a ridurre la distanza infra-personale. Questo significa che, invece di scongiurare il contagio, una prassi di questo tipo potrebbe contribuire alla sua diffusione: “Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni“, ha scritto l’economista Diana Ortega.

