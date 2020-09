In base ad uno studio sembra che anche i bambini con sintomi lievi o asintomatici possono contribuire a diffondere il Covid-19

In seguito all’emergenza coronavirus scuole e asili sono stati chiusi e adesso con le prime riaperture arrivano i primi report in merito al ruolo dei bambini nella diffusione del virus.



Bambini e coronavirus

In base ad uno studio pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sembra che anche i bambini con sintomi lievi o addirittura asintomatici possono contribuire a diffondere il Covid-19 e portarlo in famiglia. Pediatri e virologi hanno spesso ripetuto che anche i bambini possono essere trasmettitori del virus, generalmente comunque si ammalano meno gravemente degli adulti. A proposito di questo studio, inoltre, si è scoperto che dodici bambini, tra cui uno di otto mesi, hanno contagiato almeno una dozzina di persone, su 46, tra genitori e fratelli.

I bambini in questione frequentano tre strutture per asili nella contea di Salt Lake, Utah, negli Stati Uniti, con i contagi che si sono registrati tra aprile e luglio.

Tre dei bambini positivi al coronavirus non avevano sintomi, mentre uno di loro ha contagiato la mamma che è stata ricoverata in ospedale. Un bambino di otto mesi, inoltre, ha contagiato entrambi i genitori.

Il tasso di diffusione, circa il 25%, è in linea con i dati sulla diffusione in famiglia, compresi bambini e adulti. In base ai risultati di questo studio, quindi, non ci sarebbero differenze nella capacità di diffusione del coronavirus tra bambini e adulti.





In base a quanto rilevato dai ricercatori, a contagiare i bambini sarebbero stati membri del personale che avevano avuto contatti con familiari positivi al Covid-19. In particolare i bimbi rappresentavano 13 dei 31 casi di Covid-19 facenti riferimento alle strutture in questione. Tutti i bambini hanno presentato sintomi lievi o asintomatici.