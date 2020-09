Durante una festa di matrimonio celebrata presso il Drake Hotel, in un sobborgo di Chicago, un bimbo di 5 anni è morto a causa di un fatale incidente.

Dopo la drammatica morte di un ragazzo di 13 anni, ucciso a causa di un’ameba mangia cervello, dagli Usa arriva un’altra tragica notizia: un bimbo è morto durante un matrimonio perché gli è caduto in testa un tavolo in granito.

Il piccolo aveva solo 5 anni.

Bimbo morto per un tavolo in granito

Un incidente sconcertante, una tragica fatalità che ha rovinato per sempre una famiglia, sottraendo all’affetto dei suoi cari un bambino di soli 5 anni. Sarebbe dovuta essere una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, tra i festeggiamenti per le nozze e il meraviglioso clima d’amore. Eppure quel drammatico inconveniente ha trasformato la festa in un incubo per il quale non c’è pace, rendendo la gioia del momento un dolore sconfinato.

L’emozione di quegli attimi all’improvviso è diventata un tormento insuperabile.

Il piccolo Luca Berlingerio ha perso la vita dopo che gli è caduto in testa un tavolo in granito. È successo durante una festa di matrimonio celebrata presso il Drake Hotel, a Oak Brook un sobborgo di Chicago. Così hanno riferito i media locali. Il bambino, invece, proveniva da Glenview, nell’Illinois, ed era stato invitato alla cerimonia insieme alla sua famiglia.

Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel ha permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le immagini mostrano il bambino vicino a un tavolo con il piano in granito, il quale era stato appoggiato allo schienale di un divano dove stava giocando insieme ad altri bambini. A un certo punto, Luca pare abbia cercato di scivolare giù dal tavolo, aggrappandosi a un lato per tenersi in equilibrio. Sfortunatamente però, il tavolo gli è caduto in testa.





Il bimbo ha riportato gravi ferite ed è stato subito soccorso da un medico presente al matrimonio, il quale gli ha eseguito un massaggio cardiopolmonare. Intanto i parenti hanno contattato il numero di emergenza. Il piccolo è stato portato all’Elmhurst Memorial Hospital, dove è venuto a mancare in seguito al violento trauma subito.