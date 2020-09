Una 26enne statunitense positiva al Coronavirus, avrebbe infettato 55 persone recandosi in bar e locali. Per lei la multa potrà essere salatissima.

“Un caso di stupidità da manuale”, così lo ha definito il premier bavarese Markus Soeder commentando l’episodio di una ragazza positiva al Coronavirus che ha infettato almeno 55 persone andando in giro per locali e bar come se nulla fosse.

La ragazza è una cittadina statunitense di 26 anni residente però a Garmisch-Partenkirchen dove lavora in una struttura nella quale alloggiano le forze armate americane. La giovane statunitense era risultata da poco positiva al tampone e aveva dunque violato le norme sulla quarantena, così come aveva poi indicato il procuratore capo Andrea Mayer.



Coronavirus, ragazza positiva in Germania

In Germania una 26enne cittadina degli Stati Uniti positiva al Coronavirus, avrebbe contagiato almeno 55 persone andando per bar e locali. Si tratta di una evidente violazione della quarantena per la quale la giovane dovrà rispondere. L’accusa è di “sospette lesioni fisiche causate da negligenza”. Potrebbe inoltre essere stata proprio lei, la persona che ha fatto innescare il focolaio nei pressi del paese di Garmisch-Partenkirchen in Baviera.

La ragazza è anche una dipendente dell’Edelweiss Lodge and Resort, una struttura dove vengono ospitate le forze armate con i loro familiari. La struttura a causa della positività della ragazza e di altri suoi colleghi è stata chiusa. “Questa incoscienza deve avere conseguenze”, ha dichiarato il premier bavarese Markus Soeder. La ragazza dovrà rispondere per la violazione della quarantena che prevede un’ammenda fino ai 2.000 euro.