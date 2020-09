Beirut, nuovo incendio distrugge un palazzo

Un palazzo in centro a Beirut è stato distrutto da un brutto incendio.

Martedì 15 Settembre, durante la mattinata, è scoppiato improvvisamente un incendio a Beirut, in pieno centro. Un palazzo è stato letteralmente distrutto dalle fiamme. A riferirlo sono i media libanesi, mentre sui social hanno iniziato a condividere diversi video amatoriali effettuati nella zona dove è scoppiato l’incendio.

Il palazzo che è bruciato era in fase di costruzione e realizzato dallo studio del famoso architetto britannico-iracheno Zaha Hadid. Un palazzo con uno stile futuristico, quasi completo dopo anni di costruzioni. Le fiamme purtroppo lo hanno devastato.

#Beirut A fuoco l’edificio in costruzione progettato da Zaha Hadid (Baghdad 1950-2016) Sotto: l’incendio e i render del progetto finale pic.twitter.com/Vmv6gVVxQK — Luca Pizzirani (@LPizzirani) September 15, 2020

Incendio a Beirut

Le forze della polizia e i vigili del fuoco, chiamati sul posto, sono fortunatamente riusciti a domare le fiamme prima che l’incendio coinvolgesse anche i palazzi vicini. L’intervento, però, non è bastato per salvare il palazzo colpito dalle fiamme, che è stato completamente distrutto. Una parte dell’edificio è bruciata completamente, ma i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. I Funzionari del ministero della Protezione civile libanese hanno spiegato che nonostante i gravi danni, l’incendio è stato domato e fortunatamente il palazzo era disabitato, per cui non ci sono stati feriti o vittime.





Le cause dell’incendio restano per il momento sconosciute, ma si tratta del terzo rogo divampato in pochi giorni a Beirut, che era già stata devastata dall’immensa esplosione al porto, avvenuta il 4 agosto, che ha distrutto decine di edifici e provocato la morte di oltre 200 persone.

Questo nuovo incendio colpisce maggiormente la città, che è ancora molto scioccata da quello che è accaduto ad inizio agosto. Un altro incendio è divampato nei giorni scorsi nel cantiere delle macerie. Questi roghi stanno aumentando la disperazione delle persone.