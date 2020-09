Per Bill Gates l'emergenza coronavirus "finirà soltanto nel 2022" ed è "pessimista su come sarà l'autunno nell'emisfero settentrionale".

Bill Gates mostra il suo pessimismo sul futuro andamento dell’emergenza coronavirus: si dice certo che ci saranno ancora milioni di morti prima della fine della pandemia, la quale per lui non si risolverà prima del 2022.

Bill Gates: “Fine pandemia solo nel 2022”

Il fondatore di Microsoft e della Gates Foundation ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha dichiarato: “La pandemia finirà soltanto nel 2022”. Anche Bill Gates teme una seconda andata, dicendosi “pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale”. Non mancano le critiche sulla gestione della crisi sanitaria e commenta: “Se non avremo interventi, il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera”. Poi ha voluto rassicurare e mandare un messaggio di speranza e positività.

“Ci sono due, tre vaccini promettenti, mi aspetto che ci sia l’autorizzazione all’uso”, ha fatto sapere.

Sulle scelte adottate finora dal governo statunitense ha dichiarato: “È contraddittorio” l’atteggiamento sui vaccini, perché “in termini di ricerca ha dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due”. Tuttavia, per la produzione nei Paesi poveri “non si è mosso”. Quindi ha aggiunto: “Io spero ancora che questa amministrazione o un’altra che verrà, lo faccia, dedico molto tempo affinché succeda”.





Non nasconde però le sue accuse nei confronti del presidente Donald Trump: “L’amministrazione non collabora con l’Oms. Sono in disaccordo, lo considero un errore”. Gates ha sottolineato che molte dichiarazioni di Trump hanno “fatto percepire” una certa contrarietà alla riuscita della sperimentazione sui vaccini.

“Quando sarà finita, gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima pandemia“, conclude il fondatore di Microsoft.