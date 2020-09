Uccide l’ex fidanzata incinta: lei lo aveva denunciato per maltrattamenti

Un ragazzo di 25 anni ha ucciso a pugni l'ex fidanzata incinta con cui aveva avuto due figli: il dramma si è consumato in Argentina.

Tragedia in Argentina dove un ragazzo ha ucciso a pugni l’ex fidanzata incinta di cinque mesi e madre di due suoi figli nati durante la loro relazione iniziata nel 2012. Arrestato e condotto in carcere, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio aggravato dalla violenza di genere e dall’aborto.

Uccide l’ex fidanzata incinta in Argentina

Micaela Zalazar, questo il nome della vittima, aveva già denunciato due volte Renzo Pecera, l’aggressore, per maltrattamenti. Mentre era in attesa di processo, quest’ultimo l’ha aggredita nella sua abitazione di Buenos Aires prendendola a pugni e causandole lesioni gravissime. Una volta arrivata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato un’emorragia addominale e una perforazione della milza. Ferite che si sono rivelate fatali tanto che poche ore dopo è sopraggiunto il decesso a cui farà seguito l’autopsia.

Il pubblico ministero incaricato del caso, Luis Carcagno, ha così fatto arrestare Pancera accertando che si tratta di un ragazzo di 25 anni che pratica boxe amatoriale. Otto anni prima aveva intrattenuto una relazione con Micaela e dal loro rapporto erano nati due figli. La vittima intanto aspettava un altro bambino che sarebbe nato quattro mesi dopo (non è chiaro se lo aspettasse da lui).

Ma dopo le denunce effettuate nei suoi confronti per maltrattamenti, si era separata da lui ottenendo un provvedimento restrittivo nei confronti del suo ex partner.





La notizia ha sconcertato l’opinione pubblica che ha manifestato la propria indignazione e fatto spopolare l’hashtag #JusticiaPorMicaelaysubebé.