Il 94enne Bill Gates Senior è morto lunedì 14 settembre nello stato di Washington. Nel 1994 aiutò il figlio a fondare la sua associazione benefica.

È morto all’età di 94 anni William Henry Gates Senior, padre del fondatore di Microsoft Bill Gates. Da tempo affetto da morbo di Alzheimer, l’uomo è deceduto lunedì 14 settembre nella sua casa sull’Hood Canal, nello stato di Washington.

Negli anni ’90, Bill Gates Senior aiutò il figlio a gestire le numerose richieste di beneficenza che arrivavano a quest’ultimo, gettando le basi per quella che in seguito diventerà la Bill e Melinda Gates Foundation.





Nato a Brementon nel 1925, Bill Gates Senior era figlio del proprietario di un negozio di mobili e durante la seconda guerra mondiale servi per tre anni nell’esercito degli Stati Uniti. Finita la guerra si iscrisse all’Università di Washington laureandosi in Giurisprudenza nel 1949 e ottenendo il dottorato l’anno successivo. Nel 1964 aprì il suo studio legale nel quale lavorò ininterrottamente fino alla metà degli anni ’90.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb — Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020

Proprio quando fu alle soglie della pensione il figlio Bill gli chiese un aiuto per gestire l’immensa mole di richieste di beneficenza che gli arrivavano ogni giorno. Bill Gates Senior decise dunque di investire 100 milioni di dollari per fondare quella che in seguito è diventata la Bill e Melinda Gates Foundation, impegnata tutt’oggi a contrastare la povertà nei paesi del terzo mondo.

Subito dopo la morte del genitore, il figlio Bill Gates ha espresso il proprio cordoglio con le seguenti parole: “Mi mancherà ogni giorno. Ci mancherà più di quanto possiamo esprimere in questo momento. Stiamo provando dolore ma anche gratitudine, la sua morte non è stata inaspettata, quindi abbiamo avuto tutti molto tempo per riflettere su quanto siamo fortunati ad aver avuto questo uomo straordinario nella nostra vita per così tanti anni”.