Coronavirus al ricevimento di nozze: 7 morti e 200 contagiati

Il ricevimento di nozze è stato rovinato dalla presenza del Coronavirus. Il fatto è accaduto nel Maine, con 7 morti e 200 contagiati.

Un ricevimento di nozze nel Maine è stato completamente rovinato a causa del Coronavirus. La festa si è tenuta lo scorso agosto al Big Moose Inn di Millinocke e da lì è partita una catena di infezioni da Covid-19 davvero devastante. Il bilancio è davvero tragico, con 7 morti e 200 contagiati.

Un matrimonio che doveva essere un momento di grande felicità ed emozione, che si è trasformato in una vera e propria tragedia.

Coronavirus al ricevimento di nozze

A riferire quanto accaduto è stata l’autorità sanitaria locale (Center for Disease Control and Prevention), che ha spiegato nei dettagli quanto è accaduto dopo questo matrimonio. Secondo quanto riportato, alla festa sarebbero collegati più di 175 casi di Coronavirus, alcuni dei quali davvero molto gravi.

Ad un mese di distanza il bilancio è di 7 morti, sei dei quali non hanno neppure partecipato al ricevimento ma sono semplicemente entrati in contatto con alcuni degli invitati al matrimonio. Questi contatti sono bastati per aumentare i contagi.





Il Center for Disease Control and Prevention del Maine, dove sono stati registrati meno di cinquemila casi di Coronavirus da quando è iniziata l’emergenza, ha tracciato immediatamente una linea dei contagi, concludendo che il virus è partito dal ricevimento e ha viaggiato per centinaia di chilometri.

Questo significa che è bastata una semplice festa per creare una catena di contagi davvero devastante, che ha portato a sette vittime e a duecento contagi, tra cui alcuni gravi.