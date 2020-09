L'uomo è salito sul bus con un serpente al posto della mascherina. Sconvolti i passeggeri che hanno iniziato a filmare l'accaduto.

Un uomo ha indossato un serpente al posto della mascherina in autobus. La vicenda è accaduta a Manchester dove il coronavirus, come in tutto il resto del mondo, oltre ad avere ripercussioni sul piano economico e sociale ha avuto conseguenze sul piano psicologico delle persone.

La polizia ha dovuto fermare l’uomo sotto gli occhi attoniti dei passeggeri.



Sale in autobus con un serpente

La storia che ha dell’incredibile si è verificata a Salford, in Inghilterra. Un uomo è salito su un autobus che conduceva da Manchester a Salford insieme ad un serpente attorcigliato al collo.

Invece di indossare la mascherina, il passeggero ha “indossato” un rettile.

Gli altri passeggeri sono rimasti sconvolti dalla scena, ma anche divertiti a tal punto da iniziare a filmare l’accaduto. Nessuno è stato messo in pericolo dalla presenza dell’animale che, una volta sistematosi insieme al suo padrone, si è attorcigliato intorno al palo del bus tranquillo. Il serpente immobile, nonostante la presenza di estranei, si è prestato alle foto ed i video dei presenti che in pochi minuti hanno fatto diventare foto e clip virali.

Una volta arrivato a destinazione il proprietario è stato fermato dalla polizia.

L’intervento dei responsabili trasporti

Sull’accaduto sono intervenuti anche i responsabili del servizio trasporti di Manchester. Nonostante lascino grande libertà d’interpretazione sul tipo di mascherina da indossare per prevenire il contagio da coronavirus, i vertici dei servizi pubblici non accettano l’uso di un serpente, in quanto non rientra nelle disposizione di sicurezza anti-covid.