Due ragazze brasiliane hanno perso la vita dopo essere cadute in una cascata. Le due amiche sono precipitate da un'altezza di circa 30 metri.

Dopo il caso della giovane mamma uccisa da una ex compagna di scuola, un’altra drammatica notizia arriva dal Brasile, dove due amiche sono cadute in una cascata mentre cercavano di scattare un selfie.

Amiche cadute in una cascata: il selfie killer

Sono molti gli episodi in cui giovani perdono la vita pur di scattare dei selfie estremi. In molti sono disposti a correre un rischio pur di immortalare attimi irripetibili o paesaggi sensazionali. È il caso di due amiche brasiliane, di 18 e 19 anni. Cercavano di scattarsi un selfie in cima alla cascata di Salto Caveiras a Lages, la loro città natale, quando una delle due ragazze ha perso l’equilibrio.

È a quel punto che l’amica ha cercato di salvarla. Le ragazze sono precipitate da un’altezza di circa 30 metri e non è stato possibile salvarle. Bruna Velasquez e Monique Medeiros sono le due giovani vittime.

Il tragico incidente è avvenuto domenica 13 settembre. Poco prima di cadere le due amiche avevano pubblicato una foto insieme sui loro social.

Bruna è stata dichiarata morta sul colpo. Per lei sono stati inutili i soccorsi. Monique, aspirante infermiera, è deceduta dopo l’arrivo in ospedale a causa del grave trauma cranico riportato in seguito alla caduta. I soccorritori hanno fatto sapere che le due amiche si erano recate in una zona in cui non era consentito l’accesso ai visitatori.



In una chiesa di Lages si sono tenuti i funerali delle ragazze. Ai media brasiliani Dmitri Arruda, proprietario di un fast food dove Monique lavorava mentre portava avanti gli studi, ha espresso grande stima nei confronti della sua giovane dipendente. ”Ha iniziato come cassiera prima di lavorare con me nella gestione del locale. Quando mi sono ammalato, lei mi ha aiutato e in pratica ha gestito l’attività da sola”, ha raccontato.