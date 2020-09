In un'intervista al Guardian, l'ex-modella Amy Dorris ha accusato il presidente Trump di violenza sessuale. Non sarebbe la prima accusa.

Una nuova accusa di violenza sessuale piove sul presidente Usa, Donald Trump, e stavolta a parlare è un’ex-modella. La confessione viene da Amy Dorris, che al Guardian avrebbe detto di essere stata aggredita dal tycoon nel 1997.

Una modella accusa Trump di violenza sessuale

I fatti a cui fa riferimento Dorris risalgono al 1997, durante il torneo di tennis degli US Open. La 46enne ex-modella ha riferito alla stampa che Trump l’avrebbe fermata fuori dal bagno nello stand vip. Lì, sebbene fosse sposato in seconde nozze con Marla Maples, Trump le avrebbe fatto avance spinte. Data la resistenza da parte della donna, lui non solo l’avrebbe stretta, ma aggredita fisicamente, molestandola.

Non è la prima volta che all’attuale inquilino della Casa Bianca vengono avanzate accuse di moltestie sessuali da parte di alcune donne in passato. Lo scorso anno, in un libro uscito per l’occasione, a Trump sono stati attribuiti 26 casi di molestie.

La replica dei legali di Trump

Il presidente Donald Trump, attraverso i suoi legali, ha negato le accuse di molestie. Eppure, il suo racconto parrebbe confermato da altre persone a cui la donna avrebbe confessato l’increscioso incidente.

Prima di tutte, la madre di Dorris, a cui la figlia si sarebbe confidata subito dopo. Tra le persone “informate indirettamente sui fatti”, v’è anche la terapeuta a cui l’ex-modella si è rivolta per superare il trauma dell’evento. Oggi, a 47 anni, la donna ha deciso di parlare per dare un forte messaggio alle sue figlie adolescenti: “Voglio essere un esempio da seguire. Voglio che vedano che non sono rimasta in silenzio, che ho affrontato qualcuno che mi ha fatto qualcosa di inaccettabile” ha detto.