In Australia la polizia locale ha arrestato un uomo capo di una rete di pedofili. L’uomo era un educatore dell’infanzia.

Una storia inquietante quella di un uomo di 39 anni australiano che per anni ha abusato di minori di età tra i 18 mesi e i 16 anni compresi i suoi figli. L’uomo arrestato poche ore fa dalla polizia Australiana, era a capo di una rete di pedofili locale e per anni ha lavorato come educatore dell’infanzia in un centro di assistenza di Townsville in Australia.

Sarebbe inoltre stato accusato di 104 reati tra cui sono inclusi stupro, sfruttamento di minori, spaccio di droga o ancora di produzione e distribuzione di materiale pedopornografico. Si teme che molte delle sue giovani vittime siano state adescate proprio nel centro di assistenza di Townsville. Gli abusi sarebbero avvenuti nell’arco di un quarto di secolo ed esattamente tra il 1995 e il 2020.

Educatore a capo di una rete di pedofili

“Questo individuo ha abusati dei suoi figli e ha individuato donne vulnerabili nella nostra comunità che avevano bambini piccoli per abusare anche di loro”. Lo ha annunciato il sergente David Miles detective dell’unità di protezione di Townsville. Il detective ha inoltre reso noto che la rete di pedofili della quale era capo il 39enne, scambiava e distribuiva materiale sui minori.

Proprio dove lavorava l’uomo sarebbero state addescate buona parte delle sue giovani vittime.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con quel centro al momento. Abbiamo identificato alcune vittime che frequentavano quel particolare centro e stiamo lavorando a ritroso attraverso i documenti storici per identificare se ce ne sono altre”, hanno annunciato gli inquirenti. Le indagini iniziate la scorsa estate nel mese di luglio tuttavia non si sono ancora concluse. Potrebbero esserci infatti nuovi arresti e venire a galla nuovi dettagli sulla vicenda.