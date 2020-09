La mamma americana ha postato una foto in cui si vede la figlia di 6 mesi bere dal suo boccale della birra. Pioggia di critiche sui social.

Negli Usa una mamma ha pubblicato sui suoi profili social una foto dove fa bere alla figlia di soli 6 mesi un boccale di birra, accompagnata da una didascalia ironica: “la piccola ama bere la birra della mamma”. Molti gli insulti e critiche da parte degli utenti, che invocano l’intervento della polizia e una denuncia per la donna.

Figlia di 6 mesi beve birra

Una semplice foto sui social può rivelarsi letale a livello mediatico: negli Usa, la mamma di una figlia di soli 6 mesi ha pubblicato sui social la foto in cui si vede la piccola bere la birra da un boccale.

La foto è accompagnata da una didascalia ironica, ma che ha fatto infuriare gli utenti: “La mia piccola mama vera la birra dalla mamma“. Inevitabili gli insulti e i commenti acidi da parte degli internauti, sconvolti dalla foto.

“Sono la madre di un bambino e non gli permetterei mai di bere un alcolico“, così ha commentato una donna. Molti altri invece hanno richiesto pene più severe per la donna, come una denuncia alla polizia per maltrattamenti di minore.

Moda irresponsabile

Da qualche anno è diventata virale sui social la “moda” di far bere alcolici ai propri figli. Una moda che però molti hanno condannato a livello mediatico, e che a livello medico da sempre è sconsigliato altamemente.

Come riporta una ricerca condotta da Telegraph, infatti, l’alcool nei bambini fa male perché può colpire in modo irreversibile il sistema nervoso centrale, causando quindi ipoglicemia e spesso indurre al coma etilico.

Nei bambini, inoltre, la maggior parte degli organi è ancora in piena fase di sviluppo. Nel caso un bambino ingerisse alcool, quest’ultimo potrebbe colpire in modo grave il fegato, compromettendo le funzioni epatiche.