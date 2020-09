La giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni: per Forbes è stata una delle cento donne più potenti.

Addio al giudice della Corte Suprema americana Ruth Bader Ginsburg, morta a 87 anni a causa di alcune complicazioni sorte per un cancro metastatico al pancreas. Paladina dei diritti delle donne e sempre in lotta per l’uguaglianza di genere, ricopriva quel ruolo da quando Bill Clinton la nominò nel 1993.

Ruth Bader Ginsburg morta

Giurista e magistrato statunitense, la Ginsburg è stata la seconda donna a far parte della Corte Suprema nonché una delle quattro donne che abbiano mai avuto quell’incarico. Le altre sono Sandra Day O’Connor (prima donna, ritiratasi nel 2006), Sonia Sotomayor ed Elena Kagan (entrambe ancora in carica). Nel 2009 Forbes l’ha anche inserita nell’elenco delle cento donne più potenti per il suo impegno e le sue battaglie a favore dei diritti del genere femminile.

Nata a Brooklyn il 15 marzo del 1933, per decenni ha infatti rappresentato un’icona dei liberal e un esempio nella lotta per la parità di genere. La sua scomparsa ha scosso tutto il mondo americano ed è stata commentata così dal Presidente Donald Trump: “Sono dispiaciuto, è stata una donna formidabile e gli Stati Uniti hanno peso un titano della legge“.

Intanto si sta già discutendo sulla successione e sulla nomina di un nuovo membro della Corte Suprema.

La sua scelta immediata offrirebbe al tycoon di rafforzare la maggioranza conservatrice. I democratici hanno a tal proposito chiesto, tramite Chuck Schumer, che sia designato dopo le elezioni presidenziali dal vincitore: “Gli americani dovrebbero dire la loro nella scelta del prossimo giudice“.