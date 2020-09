Ci sono storie che sembrano uscite da un film. Come quella di Negāo, un cane che attende ancora il suo padrone, scomparso 10 anni fa.

È una storia commovente, quella che giunge dal Brasile, dove un cane aspetta ancora il padrone morto da dieci anni. L’animale ha commosso il medici e infermieri, che lo hanno adottato. Ora che il cane è malato, il personale medico-sanitario del nosocomio ha avviato una raccolta fondi.

Il cane aspetta il padrone morto

Sembra la storia di un film, invece è successo nella realtà. Dal ricovero del suo padrone, presso l’ospedale Nossa Senhora de Lourdes di Nuova Lima, nello stato brasiliano di Belo Horizonte, un cane non è più andato via. L’uomo, ricoverato per un brutto male, è deceduto dopo qualche tempo. Eppure, l’animale sta ancora aspettando che egli esca da quell’ambiente per ritornare a casa insieme.

La storia, commovente, dura da dieci anni. Oggi il cane Negão, è stato adottato dal personale medico. Ma non solo: molti pazienti e familiari dei ricoverati si sono affezionati a lui.

Il cane Negão ha bisogno di cure

“Ogni giorno arrivo qui, lui viene e sorride” ha detto una signora che frequenta l’ospedale. Da dieci anni, l’animale domestico si fa voler bene da tutti. Purtroppo, però, anche la sua salute è diventata cagionevole negli anni.

Per questo, gli stessi medici e infermieri che lo hanno adottato, hanno avviato una raccolta fondi. Oltre alle cure necessarie, Negão ha bisogno di un posto dove possa giocare e vivere la sua vecchiaia con tranquillità e serenità. I tanti supporter del cane con il cuore grande sono consapevoli che troverà un luogo dove essere accolto nel migliore dei modi.