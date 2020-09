Karina Pidden ha avuto un grande paura di morire a causa delle botte del fidanzato.

Katrina Pidden è stata picchiata dal fidanzato per un’uscita con degli amici. La donna, che ha 39 anni, è stata aggredita brutalmente dal compagno Mitchell Liversedge, di 25 anni, a causa della sua folle gelosia. L’uomo non accettava che la donna fosse uscita con gli amici.

“Mi ha chiamato t…a sporca, mi ha trascinato fuori e mi ha lasciato nella pioggia in giardino” ha spiegato la donna.

Katrina Pidden picchiata

Katrina Pidden, che vive a Daventry, nel Northamptonshire, ha raccontato quello che è accaduto. La donna è uscita di casa insieme ad alcuni amici e ha indossato una gonna che, a detta del suo compagno, era troppo corta.

Come ha riportato Metro, una volta tornata a casa, il suo compagno le ha strappato i collant, l’ha insultata e l’ha picchiata violentemente. “Ho provato a correre lungo la strada e lui mi è venuto dietro, mi ha trascinato indietro e mi ha tenuto lì tutta la notte, picchiandomi per circa 40 minuti” è il racconto della donna. L’uomo ha lasciato la donna in strada sotto la pioggia per tutta la donna, sequestrandole il telefono e le chiavi di casa.

Mitchell Liversedge è stato arrestato e condannato a 5 anni di carcere, ma Katrina ha voluto raccontare la sua storia per essere di supporto a donne che hanno subito violenze come lei. La 39enne aveva pubblicato in rete le fotografie dopo l’aggressione, mostrando la casa distrutta, il suo volto pieno di sangue e il suo corpo pieno di lividi. I due si erano conosciuti durante una serata trascorsa fuori e si erano innamorati.

Con il passare del tempo lui ha iniziato ad essere ossessivo e molto violento. “La prima volta che è diventato violento, ha cercato di colpirmi con un ferro e mi ha lanciato una tazza. Ha detto che non sarebbe mai più successo, ma ha iniziato a strattonarmi, poi a gettarmi oggetti addosso, poi le violenze si sono trasformate in schiaffi e calci” ha raccontato la donna.