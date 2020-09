Poteva costare caro a una donna britannica farsi un selfie in autostrada: la donna è caduta ed è viva per miracolo.

Ha rischiato grosso una donna, che per scattarsi un selfie dal finestrino, cade dall’automobile sull’autostrada. È successo a Surrey, località a sud di Londra: secondo gli agenti di Polizia, la donna è viva per miracolo.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb — Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020

Cade in autostrada per scattarsi un selfie dal finestrino

#nowords, “non abbiamo parole“. Così la Polizia di Surrey ha commentato la vicenda successa a una donna britannica. Mentre si trovava a bordo di un auto molto trafficata, ha deciso di sporgersi per poter scattare un selfie per Snapchat. Eppure, l’azione ardita le è costata cara. La donna è scivolata dall’auto per riversarsi sull’autostrada. In quel momento, la M25, un’arteria stradale molto trafficata, era percorsa da auto in corsa.

Ma la donna, nonostante il grave incidente, è riuscita a salvarsi senza riportare alcuna ferita. Per la Polizia, si è trattato di un miracolo.

Selfie e incidenti: i numeri nel mondo

Il caso della donna non è isolato. Secondo uno studio pubblicato dai ricercatori del Journal of Family Medicine and Primary Care, tra il 2011 e il 2017 sono morte 259 persone nell’intento di scattarsi un selfie. Al primo, tragico posto c’è l’India, seguita dalla Russia e gli Stati Uniti.

Al quarto posto, si situa il Pakistan. Stando alla ricerca, la maggior parte delle vittime è composta da uomini di età inferiore ai 30 anni. Stime che rivelano come il fenomeno sociale del selfie, lungi dall’essere una moda per gli user di app social, può diventare un pericolo per tutti, utilizzatori e non.