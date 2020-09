A Malmo una donna è stata picchiata in mezzo alla strada. Mentre passeggiava un ragazzo è comparso alle sue spalle, colpendola improvvisamente. La donna ha ricevuto un violento pugno in testa, che l’ha scaraventata a terra. Il video dell’aggressione ha fatto il giro del mondo, circolando sul web e sui social network.

In molti si sono detti estremamente contrariati per l’accaduto e hanno espresso il proprio disappunto. Le immagini hanno sconvolto centinaia di utenti, che hanno protestato contro un simile episodio di violenza gratuita e insensata.

Un’aggressione inaspettata e violenta quella subita da una donna a Malmo, città della Svezia famosa per la statua di Zlatan Ibrahimovic.

La donna è stata scaraventata a terra per puro divertimento.

Il video è stato condiviso da diversi utenti sui social e dalle immagini si vede chiaramente la donna camminare sola in strada, quando un ragazzo spunta alle sue spalle e la colpisce con un pugno sulla tempia. A causa del violento colpo subito, è finita a terra. Il complice dell’aggressore ha ripreso l’accaduto, rendendo ancora più atroce e umiliante la violenza. Nel video, inoltre, si sente il ragazzo che ride e urla mentre riprende il triste episodio.

Nell’arco di pochi giorni il video ha fatto il giro del web e la polizia è sulle tracce dei due responsabili.

Liberal Swedish woman pays the price of her pro immigration stance. Walking along a street in the Swedish city of Malmo. The attacker was filmed by an accomplice waiting for the woman to pass before hitting her from behind and knocking her down. pic.twitter.com/e6wLdyA7YR

