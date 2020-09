Il sospettato dell'uccisione della piccola Maddie ha ricevuto una denuncia per stupro.

Continuano le indagini sul caso Maddie, che al momento si stanno concentrando su un pedofilo tedesco, sospettato del sequestro e dell’uccisione della piccola Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 in Portogallo. L’uomo ha ricevuto una nuova denuncia di stupro e la polizia tedesca sta indagando.

A riportare la notizia sono stati i procuratori della città di Braunschweig.

Caso Maddie, denuncia di stupro

Dopo diversi appelli rivolti attraverso i media, una donna irlandese ha deciso di farsi avanti, denunciando di essere stata vittima di uno stupro. Il terribile fatto è accaduto nella regione portoghese dell’Algarve nel 2004, in una zona non molto lontana dal luogo in cui è scomparsa la bambina britannica. Il sospettato, un cittadino tedesco di 43 anni, condannato diverse volte per abusi sessuali sui bambini, ha vissuto nella regione portoghese dell’Algarve tra il 1995 e il 2007 ad intervalli regolari.

Al momento l’uomo sta scontando anche una condanna per reati di droga.

Madalaine McCann, meglio conosciuta come la piccola Maddie, è scomparsa la sera del 3 maggio 2007 a Praia da Luz, località di villeggiatura nella regione portoghese dell’Algarve, pochi giorni prima di compiere 4 anni. Il pedofilo tedesco al momento è sospettato del sequestro e dell’uccisione della bambina. Il suo avvocato ha annunciato di avere delle prove per scagionarlo.

Il legale Friedrich Fulscher ha dichiarato che una fonte anonima ha fornito informazioni importanti. “Non posso entrare nei dettagli ma è un elemento molto significativo e coinvolge qualcuno che mi ha fornito informazioni vitali. Quando lo rivelerò cadrete dalla sedia” ha dichiarato.