Cowboy muore al rodeo, impatto fatale dopo essere stato disarcionato

Tragedia negli Stati Uniti, dove un cowboy di appena 20 anni è morto in Texas dopo essere stato disarcionato da un toro durante un rodeo tenutosi nella cittadina di Mineral Wells. Le ferite riportate dal giovane Rowdy Lee Swanson sono state purtroppo fatali e a nulla è valso il tempestivo intervento degli operatori sanitari giunti sul posto.

Al momento le autorità non hanno ancora comunicato l’effettiva causa del decesso del bull-rider e nemmeno l’entità della caduta dal toro.

Swanson proveniva dalla città di Duncan, nello stato dell’Oklahoma e si stava specializzando in Scienze animali all’università. L’incidente nel quale è stato coinvolto è avvenuto lo scorso giovedì 17 settembre presso un rodeo organizzato dalla Palo Pinto County Livestock Association di Mineral Wells, ma ancora non sono chiare le modalità con cui il giovane è stato disarcionato dal toro che stava cavalcando.

La morte del cowboy è sopraggiunta dopo qualche ora a causa della gravità delle ferite riportate.

“With a heavy and aching heart, I am saddened to announce that the OSU Rodeo Team has lost one of our own, Rowdy Swanson. He was a big part of our rodeo family and he will be missed immensely. Our thoughts are with the Swanson family at this time.” – Coach Cody Hollingsworth. pic.twitter.com/wyIJ7VRJsK

— OKState Rodeo Team (@OkStateRodeo) September 18, 2020