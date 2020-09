Una forte esplosione ha colpito una roccaforte dell’organizzazione paramilitare islamista Hezbollah nei pressi della città di Sidone, nella parte meridionale del Libano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 settembre nel villaggio di Ain Qana e al momento non sembrano esserci state vittime, anche se l’agenzia di stampa turca Anadolu parla di diversi feriti.

Fonti interne di Hezbollah hanno in seguito confermato l’esplosione senza però specificare cosa l’abbia potuta provocare.



Secondo gli organi di informazione internazionali, che citano il giornalista Salem Zahran, l’esplosione sarebbe avvenuta in un magazzino utilizzato come deposito di armi dell’epoca della guerra del luglio 2006 tra Hezbollah e Israele.

Alcune immagini diffuse dalla televisione al-Jadeed hanno mostrato danni a diversi edifici.

2020 is not taking a break.

It’s been nearly 2 month since the catastrophic Beirut port explosion in Lebanon.

Now a massive explosion rocked in Ain Qana, South Lebanon.

Cause is still unknown. Ambulances and security forces are rushing to the scene.

God be with us all pic.twitter.com/1w4uexGXVv

— هادي نصرالله (@HadiNasrallah) September 22, 2020