Regno Unito, allerta Covid raggiunge il livello 4

Cresce la preoccupazione per i contagi nel Regno Unito e l'allerta Covid raggiunge il livello 4.

Nel Regno Unito l’allerta Covid sta arrivando al livello 4. La trasmissione del Coronavirus è molto alta ed è aumentata a livello esponenziale, per questo le autorità sono pronte ad alzare il livello di allerta. La decisione dovrebbe essere annunciata dal ministro della Salute, Matt Hancock, in base a quanto consigliato dagli scienziati.

In sole 48 ore sono stati registrati 4368 casi e la situazione è davvero allarmante. Le autorità sperano di non dover arrivare al livello 5, ovvero quello massimo, in cui c’è il rischio che il sistema sanitario possa arrivare al collasso e che sia necessario il lockdown nazionale.

Allerta Covid nel Regno Unito

Il premier Boris Johnson sta cercando in tutti i modi di non arrivare ad un nuovo lockdown, ma se le cose continuano a peggiorare potrebbe diventare l’unica soluzione.

I consulenti scientifici hanno avvisato che potrebbero esserci fino a 50 mila nuovi casi di Coronavirus al giorno entro metà ottobre se non si attuano nuove azioni di contenimento. “Al momento pensiamo che l’epidemia raddoppi circa ogni sette giorni. Se continua senza sosta, e cresce, raddoppiando ogni sette giorni si finirebbe con qualcosa come 50mila casi a metà ottobre al giorno. Che porterebbero il mese dopo, quindi a novembre, a contare circa 200 morti al giorno.

La sfida, quindi, è fare in modo che il tempo di raddoppio del contagio non rimanga a sette giorni, ma diminuisca. Ciò richiede velocità e azione” ha spiegato il professor Sir Patrick Vallance. Quasi 15 milioni di cittadini sono stati già costretti a lockdown locali.

Al momento sono la vaglio nuove misure di contenimento, per evitare il lockdown totale, che porterebbe gravissimi danni al sistema economico. Nei prossimi giorni si terrà una riunione del comitato di emergenza governativo Cobra dedicata alle nuove misure da adottare.

Alla riunione saranno presenti anche i capi dei governi locali di Galles, Scozia e Irlanda del Nord. In previsione potrebbe esserci un nuovo blocco di ristoranti, bar e pub nelle aree dove ci sono stati i focolai più allarmanti, oltre a maggiori pattugliamenti della polizia per imporre il rispetto della regola di un massimo di 6 persone riunite.