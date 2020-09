Paura a Parigi per un allarme bomba: qualcuno ha riferito alla Polizia che era stato collocato un ordigno nei pressi della Tour Eiffel.

La Tour Eiffel è stata temporaneamente evacuata nella mattinata di mercoledì 23 settembre 2020 a causa di un allarme bomba: le forze dell’ordine di Parigi hanno isolato la zona e stanno monitorando la situazione.

Allarme bomba a Parigi

La decisione di evacuare il monumento parigino è stata presa in via precauzionale dopo che la Polizia ha ricevuto una chiamata intorno a mezzogiorno.

L’interlocutore ha minacciato di detonare un ordigno esplosivo nell’area della Tour Eiffel, motivo per cui si è optato per chiudere al traffico l’area intorno alla costruzione e svolgere dei controlli. Un cronista francese ha aggiunto che quest’ultimo avrebbe anche gridato “Allah Akbar“ al telefono prima di minacciare di far esplodere il dispositivo.

Un altro giornalista presente sulla scena ha riferito che l’area è ora isolata e che le auto vengono deviate a Branly Wharf.

Attualmente le autorità stanno infatti verificando i rischi e l’eventuale presenza di oggetti sospetti che l’uomo ha affermato di aver messo. La Polizia francese non ha ancora rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.

Nel quartiere intorno all’edificio è stato istituito un perimetro di sicurezza per permettere le indagini. Le immagini riprese dalla stampa locale mostrano gli agenti armati di fucili d’assalto nelle strade adiacenti. Date le lunghe code di traffico che si sono inevitabilmente create, le autorità hanno consigliato di evitare la zona.