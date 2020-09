L'Air Force Two su cui viaggiava Mike Pence è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per aver urtato un volatile.

L’aereo che trasportava il Vicepresidente americano Mike Pence è stato costretto ad un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo. Il mezzo avrebbe urtato un volatile e per precauzione il pilota è tornato aeroporto del New Hampshire da cui era appena partito.

Atterraggio di emergenza per aereo di Mike Pence

A rendere nota la notizia è stato un comunicato della Casa Bianca in cui si specifica che Pence stava volando verso Washington dalla vicina Gilford. Mentre stava decollando dall’aeroporto regionale di Manchester-Boston, un volatile è andato contro il suo Air Force Two obbligando il pilota a fare marcia indietro. Raramente le collisioni con gli uccelli causano incidenti dato che le normative dell’aviazione degli Stati Uniti richiedono che gli aerei e i motori siano in grado di resistere agli impatti con loro.

Possono però frantumare i parabrezza, danneggiare pesantemente le ali o i motori in casi estremi.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione Trump, il vicepresidente e il suo entourage non sono rimasti feriti. Pence è comunque riuscito a tornare nella Capitale volando su un aereo cargo che i servizi segreti utilizzano per trasportare i suoi veicoli durante i viaggi per tornare a Washington.

Per Pence non si tratta del primo incidente di questo tipo che lo vede coinvolto. Nel 2016 un jet su cui stava viaggiando è scivolato da una pista all’aeroporto La Guardia di New Yok in quanto era atterrato troppo in fondo al percorso. All’epoca il politico statunitense era il candidato repubblicano alla vice presidenza