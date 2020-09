Il fulmine si è abbattuto nei pressi del campo da calcio delle due squadre juniores della Svizzera. Attimi di paura per 14 adolescenti.

Attimi di paura in Svizzera: un fulmine è caduto su un campo da calcio nel cantone di San Gallo, dove stavano disputando una partita alcuni juniores. Ricoverati in ospedale 14 adolescenti storditi dalla scarica elettrica. Resta in condizioni stabili e fuori pericolo di vita il 16enne rimasto a terra privo di sensi.

La polizia cantonale indaga sulle cause dell’accaduto.

Svizzera, fulmine cade su campo da calcio

Momenti di terrore ad Abtwil, nel cantone di San Gallo, in Svizzera: un fulmine si è scagliato su un campo da gioco nella serata di martedì 22 settembre, verso le 20.30. Sul campo si stavano affrontando le squadre juniores dell’Abtwil-Engelburg e l’FC Munsterlingen.

Nell’impatto con il terreno, il forte boato e la scarica elettrica avrebbero stordito 14 dei ragazzi che si trovavano nell’area interessata.

Per fortuna non si registra nessun ferito: 13 ragazzi sono stati trasportati in ospedale con le automediche, ma solo per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 16enne svenuto sul campo e rimasto per alcuni minuti privo di sensi. Un elisoccorso lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove al momento è ricoverato in condizioni stabili, ma non è mai stato in pericolo di vita.

Dopo qualche ora in osservazione, sono stati tutti dimessi dall’ospedale.

In seguito sul campo da calcio sono accorsi alcune pattuglie della polizia cantonale che indaga sulle cause dell’accaduto. Secondo i primi rilevamenti, pare che il fulmine abbia colpito uno dei pali della luce vicina al campetto da gioco.