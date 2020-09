15enne accoltella a morte il fidanzato per gelosia: testimoni raccontano che la lite sarebbe scoppiata per gelosia.

In Kenya, una donna ha ucciso il suo partner in strada a seguito di una furiosa lite. A nulla sarebbero serviti i soccorsi, il giovane sarebbe difatti arrivato in ospedale già morto.

Omicidio in Kenya

La Polizia di Lang’ata a Nairobi, Kenya, avrebbe arrestato una ragazza di 15 anni dopo che quest’ultima avrebbe accoltellato a morte il suo fidanzato, un 19enne studente delle superiori.

Letali sarebbero stati due colpi inferti in pieno petto che, nonostante l’intervento immediato dei medici, sarebbero stati fatali: gli sforzi, inutili, non hanno impedito che il giovane morisse subito dopo l’arrivo all’ospedale St. Mary, dov’era stato trasportato d’urgenza. Il corpo della vittima sarebbe ora in obitorio in attesa dell’autopsia per confermare la causa della morte. La 15enne sarebbe invece stata portata alla stazione della Polizia locale per essere interrogata.

Le cause del gesto

Secondo le prime ricostruzioni, testimoni presenti sul posto avrebbero riferito che a scatenare il tragico evento sarebbe stata una furiosa lite tra i due adolescenti, che avevano una relazione da tempo e passavano insieme molto tempo durante il giorno. I vicini avrebbero raccontato di aver sentito dei rumori e delle urla provenire dalla casa della ragazza: la motivazione, sempre secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la gelosia della giovane che aveva affrontato il partner dopo averlo visto parlare con un’altra ragazza.

Giunti sul posto per controllare quanto stesse succedendo, i vicini si sarebbero ritrovati davanti il ragazzo, riverso a terra, che si contorceva per il dolore e ricoperto di sangue. Interpellata la madre della 15enne, scioccata e incapace di spiegarsi tale gesto, avrebbe dichiarato alle autorità di essere sconvolta da come una normale studentessa avesse potuto compiere tale omicidio.