I casi di Coronavirus continuano ad essere in aumento. Ecco i 5 paesi con il numero di contagi più alto.

I contagi da Coronavirus stanno aumentando e i casi mondiali sono stati 31 milioni, con quasi un milione di morti. Anche i Paesi che sembrano aver superato la fase critica, stanno notando un aumento dei casi, tanto che in alcuni luoghi sono state prese nuove misure restrittive.

Israele, per esempio, inizia un secondo lockdown. Anche nel Regno Unito, per i prossimi sei mesi, entrano in vigore nuove misure. Spagna e Francia hanno stabilito delle zone rosse. Ma quali sono i 5 paesi con il numero di contagi più alto?

I paesi con più contagi da Coronavirus

Tra i paesi più colpiti c’è l’Argentina, anche se la curva dei contagi in America Latina sembra in discesa.

Buenos Aires ha registrato 8.782 casi in 24 ore e la cifra è in crescita. Il numero di persone decedute è stato di 429 in 24 ore. Nonostante questi dati nella Capitale riaprono gli esercizi all’aperto e i cantieri, ma le lezioni sono ancora sospese. Anche in Russia i casi stanno aumentando, con 6.595 nuovi contagi in un giorno. La maggior parte sono a Mosca e San Pietroburgo, con 149 persone morte.

Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin ha escluso un nuovo lockdown, mentre continua la sperimentazione del vaccino Sputnik V annunciato da Putin.

In Finlandia la situazione è allarmante, con casi che sono raddoppiati in un mese. Il tasso di infezione è inferiore rispetto agli altri paesi, ma il virus si sta espandendo di nuovo molto rapidamente. Il governo ha deciso di chiudere i suoi confini all’Italia. In Indonesia preoccupa il numero dei deceduti, che hanno superato i 10 mila.

Nelle ultime 24 ore si è registrato un forte aumento dei casi. La Repubblica Ceca è in allarme. Il numero dei contagi è altissimo, con 2.309 casi in un giorno. Il Paese ha deciso di chiudere bar e ristoranti dalle 22, con un tetto massimo di duemila persone agli eventi sportivi e artistici all’esterno. Per gli eventi al chiuso il numero massimo di partecipanti è mille, seduti e separati.