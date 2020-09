Forse c’erano tutte le buone intenzioni, ma anche l’empowerment femminile ha la sua etica. E così il brand di makeup Wult è entrato al centro di una polemica per aver commercializzato un blush ispirato ad Anna Frank. Le reazioni alla commercializzazione del prodotto sono state forti: “Gli Ebrei morti non sono un’opportunità di marketing” hanno scritto in tanti.

Naming a shade of blush after Anne Frank, who was a victim of genocide is revolting.

Dead Jews are not a marketing opportunity. @timeouthk, shame on you for not noticing and for promoting this disrespect. pic.twitter.com/bbPcjiLcc1

