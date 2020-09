Una scossa di terremoto di 5,1 gradi della scala Richter è stata registrata in Grecia nel tratto di mare di fronte alle coste del Monte Athos.

Attimi di paura in Grecia, dove nella notte tra il 26 e il 27 settembre una scossa di terremoto di 5,1 gradi della scala Richter è stata registrata nel tratto di mare di fronte alle coste del Monte Athos. Secondo i sismologi, la scossa è avvenuta a 137 chilometri a sud est della città di Kalamaria, nella regione della Macedonia Centrale, mentre l’ipocentro sarebbe situato a circa una decina di chilometri di profondità nel sottosuolo.

Scossa di terremoto in Grecia



Stando alle informazioni che arrivano dalla Grecia, il sisma non avrebbe per il momento causato danni o feriti, ma la bassa profondità dell’epicentro può aver fatto sì che in molti l’abbiano avvertito lungo le coste elleniche.

La scossa di terremoto è avvenuta a poca distanza dalla regione autonoma del Monte Athos, una repubblica teocratica costituita da venti monasteri ortodossi e abitata da circa 1.500 monaci. Una delle particolarità del territorio è quella di essere totalmente vietato alle donne.

Il precedente sisma a Creta

Il terremoto registrato nella penisola calcidica segue di circa una decina di giorni quello avvenuto lo scorso 18 settembre al largo delle coste cretesi, che fece registrare una magnitudo di 5,9 gradi della scala Richter.

Anche in quel caso non vi furono notizie di feriti o danneggiamenti, ma la scossa venne comunque avvertita distintamente dalla popolazione, che percepì un tremolio per circa una trentina di secondi.