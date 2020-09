Una festa in famiglia in Germania ha scatenato un focolaio a Bielefeld. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena preventiva.

Una festa in famiglia in un appartamento a Bielefeld in Germania avrebbe portato almeno 36 persone a contrarre il Coronavirus, mentre sono circa 1700 le persone che sono state messe in quarantena preventiva. Secondo quanto riportato dai media locali alla festa avevano partecipato diversi bambini che provenivano da circa una decina di scuole insieme a 15 classi.

A loro volta chi era presente alla festa ha contagiato anche alcuni dei propri familiari. Il risultato è almeno un migliaio di persone in isolamento tra cui sono compresi sia alunni che insegnanti.

Germania, migliaia in quarantena per festa in famiglia

“Durante una festa di famiglia che si è svolta la scorsa settimana in un appartamento privato numerosi partecipanti sono stati contagiati e poi anche altri membri della famiglia sono stati infettati di queste persone”.

Questo è ciò che hanno riportato i media locali a proposito delle circa 1700 persone che sono finite in isolamento in seguito ad una festa in famiglia in un appartamento a Bielefeld in Germania.

Nel frattempo l’amministrazione locale di Bielefeld ha lanciato un appello ai propri cittadini invitandoli ad usare una maggiore cautela nel rispetto delle norme anti-covid. Il dato che sicuramente fa preoccupare sono oltre i 1000 casi che sono risultati nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto ha riportato il Robert Koch institut solo nella giornata di sabato 26 settembre i nuovi casi erano 2507 che ha segnato così il valore più alto a partire da aprile.