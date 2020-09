Strage di minatori in Cina: almeno 16 sono morti dopo avere inalato mentre lavoravano una dose fatale di monossido di carbonio.

Una strage di minatori si è verificata in Cina domenica 27 settembre: almeno 16 sono morti in una miniera nel distretto di Qijiang per avere inalato una fatale dose di monossido di carbonio rilasciato da un nastro trasportatore rotto.

L’incidente che ha causato la morte dei minatori in Cina

L’incidente è avvenuto nella miniera statale di carbone di Songzao, nei pressi della città di Chongqing nel distretto di Qijiang, nell’area sud-ovest della Cina. I minatori stavano lavorando quando un incendio a un nastro trasportatore ha rilasciato una dose massiccia di monossido di carbonio. L’inalazione del gas incolore e inodore è stata fatale per sedici uomini, che sono morti intossicati.

I soccorritori sono riusciti a salvare soltanto uno dei minatori, il quale è ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

I medici stanno facendo il possibile per riuscire a migliorare le sue condizioni. Non si esclude, inoltre, che l’incidente abbia causato altri morti tra gli operai. Intanto, le autorità cinesi stannno indagando in merito alle cause dell’incendio al nastro trasportatore.

Si tratta soltanto dell’ultimo evento che ha causato la morte di minatori in Cina. Il Paese, in questi anni, ha assistito infatti ai tragici decessi di migliaia di operai, sommersi da crolli improvvisi o uccisi da esalazioni tossiche.