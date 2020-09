Donald Trump non avrebbe pagato tasse per dieci anni: per eludere il fisco avrebbe dichiarato enormi debiti e perdite.

Secondo un’indiscrezione del New York Times, che sarebbe riuscito ad entrare in possesso delle su dichiarazioni dei redditi, il Presidente americano Donald Trump non avrebbe pagato tasse in dieci degli ultimi quindici anni. Avrebbe infatti corrisposto una media di 1,4 milioni di dollari all’anno rispetto ai 25 milioni di dollari liquidati dalla sua categoria di ricchi contribuenti.

Trump: quante tasse paga?

Lo scoop è giunto a meno di 48 ore dal primo dibattito presidenziale e a poco più di un mese dalle elezioni. Stando al giornale statunitensi il tycoon avrebbe versato tasse federali sul reddito per 750 dollari nell’anno in cui è stato eletto presidente e nel successivo. Nessuna somma invece per dieci anni precedenti, “soprattutto perché ha registrato perdite superiori al denaro guadagnato“.

Il NYT ha infatti evidenziato come le finanze del presidente siano sotto stress e appesantite da perdite e centinaia di milioni di dollari di debiti che ha personalmente garantito.

Situazione che gli ha permesso di avere un rimborso fiscale di 72,9 milioni di dollari sulla cui legittimità sono in corso indagini. Potrebbe infatti essere stata una strategia, quella di dichiarare enormi perdite, per aggirare il fisco ed evitare di pagare le tasse.

Le informazioni pubblicate dal New York Times riguardano il periodo tra il 2000 e il 2017 ma non gli ultimi due anni di governo. Anche se i giornalisti hanno assicurato che “ulteriori articoli verranno pubblicati nelle prossime settimane“.

Trump: “Fake news”

Immediata la reazione del diretto interessato, che ha subito definito l’articolo una fake news. Queste le sue parole: “È una notizia falsa, totalmente inventata. Ho sempre pagato le tasse. Il fisco ce l’ha con me: da tempo mi trattano molto male. Sapevo che stavano preparando una storia negativa su di me. Eccola. Era prevedibile. Ed è falsa“.